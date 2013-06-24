Гідна пенсія у старості — мета реформи, над якою нині працює Міністерство соціальної політики разом із іншими державними органами.

Через зменшення народжуваності і, як наслідок, скорочення працездатного населення перед нашою країною та світом постає виклик, як гідно забезпечити пенсіонерів. Універсального рішення не існує, тому кожна держава йде своїм шляхом.

Зараз в Україні розробляються шляхи вирішення цієї проблеми. Спільними зусиллями Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики у взаємодії з профільним комітетом Верховної Ради напрацьовані законопроекти, які передбачають запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення.

А як українці оцінюють сучасний стан пенсійного забезпечення? Про це повідомили газеті «Урядовий кур'єр» в Урядовому контактному центрі.

Так, за інформаційно-аналітичними даними Урядового контактного центру, за період із січня по листопад 2021 року різними каналами комунікації, а саме: через засоби телефонного зв’язку на урядову «гарячу лінію» та спеціалізовані «гарячі лінії», через Інтернет (Офіційне інтернет-представництво Президента України, Урядовий портал, веб-сайт Урядового контактного центру) та за допомогою сервісів онлайн-консультування надійшло майже 93 тисячі звернень з питань пенсійного забезпечення. На розгляд органам виконавчої влади надіслано понад 50 тис. звернень. Необхідні консультації та інформацію надали працівники Центру у відповідь на майже 43 тисячі звернень.

Заявники найчастіше порушували питання: нарахування пенсійних виплат, перерахунку пенсій, виплати пенсій, нарахування та виплати пенсіонерам доплат до пенсій, призначення пенсій.

Починаючи з липня цього року різко зросло надходження звернень стосовно проведення масового перерахунку пенсій. Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено, що з 1 липня 2021 року збільшено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1769 грн до 1854 грн. У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України з 1 липня 2021 року проведено перерахунок складових пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормативний стаж, підвищення, надбавок, інших пенсійних виплат, установлених законодавством.

Пенсіонери, які не отримали бажаного зростання пенсійних виплат після липневого перерахунку, просили перевірити правильність нарахування пенсій.

З метою поетапного зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та деяким іншим особам Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 14.07.2021 року № 713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб», якою зокрема передбачено щомісячну доплату до пенсії у розмірі до 2000 грн зазначеним категоріям пенсіонерів. Це також вплинуло на зростання надходження звернень від пенсіонерів з числа військовослужбовців, які здебільшого скаржилися на відсутність підвищення пенсій після проведеного у липні перерахунку та просили сприяти отриманню доплати відповідно до вказаного урядового рішення.

Актуальними для громадян також були нововведення, що стосуються встановлення з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилось 80 років і більше компенсаційних виплат у розмірі до 500 грн. Крім того, пенсіонери та їх родичі зверталися з питань перерахунку пенсії особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, щодо встановлення щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 400 гривень

Ось декілька прикладів звернень.

Жителька Миколаївської області звернулася на урядову «гарячу лінію» з питання перерахунку пенсії своєму чоловікові. Він має стаж роботи 33 роки, отримує пенсію у розмірі 2100 грн. Проте, у 2021 році йому не було проведено перерахунку пенсії та індексації. Заявниця просила посприяти у перерахунку пенсії чоловікові.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області заявниці надали докладну інформацію згідно з матеріалами пенсійної справи чоловіка. Зокрема, страховий стаж чоловіка складає 37 років. Доплата за понаднормовий стаж (за 12 років) — 222 грн. Водночас звернули увагу на те, що при призначенні пенсії по інвалідності чоловіку було враховано «додатковий стаж»: із дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку (2 роки 5 місяців 27 днів) відповідно до п. 2 частини 1 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Закон № 1058). Тобто цей період зараховується до стажу лише під час отримання пенсії по інвалідності і ніяк не може бути врахований при підвищенні пенсій у 2021 році, оскільки обов’язковою умовою є наявність 35 років страхового стажу для чоловіків.

Отже, пенсійна виплата чоловікові заявниці була призначена відповідно до документів у його пенсійній справі та чинного законодавства.

Заявниця з м. Кам’янське Дніпропетровської області, 1960 року народження, також просила сприяння у здійсненні перерахунку пенсії за віком з метою можливості підвищення її розміру. Станом на 7 жовтня 2021 року вона отримує пенсію у розмірі 2200 грн без змін.

Оперативно розглянувши звернення, у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області повідомили, що заявниці призначено пенсію за віком, обчислену відповідно до Закону № 1058.Чинним механізмом нарахування пенсій відповідно до цього Закону передбачено, що розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально залежно від набутого стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувались страхові внески.

Відповідно до частини третьої статті 29 Закону № 1058 жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку. Умова: до цього їм не призначалася будь-яка пенсія. Загальний розмір пенсійної виплати заявниці з 1 липня 2021 залишається без змін.

Пенсіонеру МВС з Волинської області пенсію було призначено у 2006 році. У липні 2021 року він отримав доплату до пенсії як військовослужбовцю. У серпні та вересні надбавку вже не виплатили. Заявник просив сприяти у наданні роз’яснення, чому йому не виплачується доплата.

У відповіді Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області зазначається, що заявник перебуває на обліку в управлінні Фонду в області як одержувач пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон №2262) з 19 грудня 2006 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2021року №713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» передбачено, що з 01.07.2021 року особам, яким призначено пенсію до 01.03.2018 року, відповідно до Закону №2262 (крім військовослужбовців строкової служби), до розмірів їхніх пенсій, визначених відповідно до статті 13 Закону №2262 на 01.03.2018 року, встановлюється щомісячна доплата в сумі 2000 гривень.

Водночас у разі, якщо після 01.03.2018 року пенсію зазначеним особам переглядали (перераховували), то щомісячна доплата в сумі до 2000 гривень не виплачується, крім випадків, коли розмір пенсії після такого перегляду (перерахунку) збільшився менше як на 2000 гривень. Якщо сума збільшення під час її перегляду (перерахунку) не досягла 2000 гривень, то щомісячна доплата встановлюється в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

На виконання зазначеної постанови до розміру пенсії заявника встановлено щомісячну доплату в сумі 2000 грн. Доплату в сумі 2000 грн на виконання постанови №713 було виплачено в серпні 2021 року, у вересні 2021 року — виплачено місячний розмір пенсії.

Питання доплати до пенсії також турбувало жителя Роздільнянського району Одеської області, 1942 року народження, який просив надати роз’яснення, чи буде йому виплачуватись з жовтня 2021 року доплата до пенсії у розмірі 400 грн щомісяця, як особі, що досягла 75-ти річного віку.

У Головному управлінні Пенсійного фонду надали такі роз’яснення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому», зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2021 року № 127, передбачено що з 01.10.2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80 річного віку, і у яких розмір пенсії не буде досягати розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, буде встановлюватись щомісячна компенсаційна виплата у розмірі 400,00 грн.

На зазначених підставах пенсію заявнику перераховано з 1 жовтня 2021 року, у розмірі якої враховано доплату: 400,00 грн — компенсаційна виплата 75-ти річним.

Бабусі заявниці, яка мешкає у м. Нікополь Дніпропетровської області, з травня 2021 року не здійснюється доплата до пенсії у розмірі 500 грн як особі, що досягла 80-річного віку. Про це заявниця повідомила під час дзвінка на урядову «гарячу лінію» 1545. Пенсію жінка отримує через поштове відділення з доставкою додому. Заявниця просила сприяти у виплаті бабусі зазначених коштів.

У відповіді Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на звернення онуки пенсіонерки зазначається, що жінка отримує пенсію за віком, обчислену відповідно до Закону № 1058.

З 17 травня 2021 року пенсіонерці встановлено щомісячну компенсаційну виплату, як особі, яка досягла 80-річного віку. Загальний розмір пенсійної виплати складає 5266,06 грн, у тому числі 500 грн — компенсаційна виплата 80-річним. З 1 липня 2021 року в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проведено перерахунок пенсії, у якій враховано компенсаційну виплату у розмірі 500 грн.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall (https://bit.ly/2XF55oX)

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua