Стільки рецептів отримали в 2022-му мешканці Дніпропетровщини. За більш ніж 746 тисячами з них аптеки вже видали медикаменти.

«Програма «Доступні ліки» попри війну продовжує працювати. Люди можуть отримати медикаменти безкоштовно або з невеликою доплатою. В аптеках, які уклали договір із Національною службою здоров’я України. Вартість ліків відшкодовує держава», – сказала директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Наталія Будяк.

Вона додала, що за останні 90 днів до програми доєдналися 13,6 тис нових пацієнтів з Дніпропетровщини.

Аби отримати ліки безоплатно або зі знижкою, слід звернутися до свого сімейного лікаря. Взяти електронний рецепт та вже з ним йти до аптеки. Шукати потрібно ту, що має позначку «Тут є Доступні ліки». Таких в області понад 1 тис.

Нині у списку державної програми більш ніж 400 лікарських засобів. Серед них: препарати для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, бронхіальної астми та нецукрового діабету.

В Україні програмою «Доступні ліки» користуються вже понад 3,6 млн пацієнтів.