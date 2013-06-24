АТ «Укрзалізниця» за підсумками 2021 року отримало, за оперативними даними, 457,5 млн грн чистого прибутку проти майже 12 млрд грн чистого збитку у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Оперативна щоденна робота з вантажовласниками, яка дала нам приріст вантажопотоку, а також піднятий тариф на вантажні перевезення, ефективний прозорий розподіл вагонів на аукціонах дали в результаті можливість компенсувати 1,4 млрд грн збитку за першу половину 2021 року та вивести компанію в прибуток за результатами року», — прокоментував річний результат роботи компанії голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Так, за підсумками минулого року Укрзалізниця отримала чистий дохід від реалізації в сумі 86,6 млрд грн, що на 15 % вище, ніж у 2020 році. Зокрема, дохід від вантажних перевезень зріс на 11,2 % до 72,3 млрд грн, від пасажирських перевезень — на 50,7 % до 6,23 млрд грн. EBITDA компанії минулого року зросла на 42,8 % до 14,5 млрд грн, маржа EBITDA — на 3,3 процентні пункти до 16,7%.

Голова правління компанії також нагадав, що наприкінці 2021 року Укрзалізниця вперше в історії вчасно отримала затверджений фінансовий план, що дає змогу у 2022 році перейти до помірного та стабільного розвитку залізничної галузі України.

Нагадаємо, що згідно з затвердженим фінансовим планом на 2022 рік Укрзалізниця має отримати 1,68 млрд грн чистого прибутку, що в 6,7 разу більше, ніж запланований аналогічний показник за 2021 рік. Також у головному фінансовому документі на 2022 рік закладено доходи в сумі 101,977 млрд грн, чистий дохід від реалізації — 98,091 млрд грн, капітальні інвестиції — 29,989 млрд грн. Крім іншого, компанія очікує на економію 500 млн грн від зниження суми оплати податку на землю, а заплановане фінансування видатків на капітальні інвестиції з державного бюджету планується в обсязі 6,8 млрд.