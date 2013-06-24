Майже всі спортсмени з рф відсторонені від участі в міжнародних змаганнях, проте деякі федерації бажають повернення росіян під нейтральним прапором. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає Урядовий портал.

«Ми будемо і надалі посилювати тиск, щоб російських та білоруських спортсменів не було на міжнародних спортивних майданчиках. У нещодавньому звернені до Всеукраїнських федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту наголосив на необхідності кожному на своєму рівні докладати зусиль для перешкоджання виступам російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях», — наголосив Вадим Гутцайт.

Міністр повідомив, що в рамках Спортивного форуму ЄС зустрічався із міністрами спорту інших країн, зокрема із міністром спорту Франції, президентами національних спортивних олімпійських комітетів Європи, президентами міжнародних федерацій. Там він вкотре зауважив, що російські та білоруські спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під національним, ані під нейтральним прапором. Вадим Гутцайт подякував європейським партнерам, які підтримують таку позицію та солідарні з Україною.

«Більше ніж 40 країн прийняли наших спортсменів і тренерів. Їм надається всебічна допомога, надаються для користування найсучасніші бази для тренувань. Перші місяці війни тренування наших спортсмені було практично безкоштовним. Це безпрецедентна допомога міжнародної спортивної спільноти нашим спортсменам у такий складний час», — наголосив Міністр молоді та спорту.