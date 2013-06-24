Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над ідеєю маршруту щодо вивезення зерна з України через Румунію. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми зараз працюємо над новим маршрутом, який проходив би через Румунію. Одеса розташована за кілька десятків кілометрів від Румунії», - заявив він в ефірі телеканалу «ТФ-1».

Макрон припустив, що в такому разі можна було б перевозити зерно Дунаєм або залізницями.

Французький президент також зазначив, що для вирішення проблеми вивезення українського зерна важливо отримати спеціальний механізм ООН.

«Наразі такого механізму немає», - констатував він.