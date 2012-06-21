Український плавець Максим Крипак завоював свою п'яту золоту медаль Паралімпіади-2020 в Токіо. При цьому спортсмен встановив паралімпійський рекорд - 2 хвилини 05,68 секунди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.
"Максим Крипак перемагає суперника у запливі на 200 м (SM10) і встановлює новий паралімпійський рекорд з часом 2:05.68 хв", - йдеться в повідомленні.
Друге місце посів італієць Стефано Раймонді, а третє - Бас Таккен з Нідерландів.
Нагадаємо, що український плавець 2 вересня завоював свою четверту золоту медаль зі світовим рекордом.