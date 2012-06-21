26-річний український плавець Максим Крипак виграв свою четверту медаль на Паралімпіаді в Токіо (Японія).
Харків'янин здобув «золото» на дистанції 100 метрів батерфляєм, встановивши світовий паралімпійський рекорд - 54,15 секунди, передає Укрінформ.
До цього Крипак став володарем золотої нагороди на 100-метрівці вільним стилем, «срібла» на дистанції 50 метрів вільним стилем та «бронзи» в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.
«Золото» Крипака стало 62-ю нагородою українців на Іграх-2020 (14 золотих, 30 срібних та 18 бронзових).