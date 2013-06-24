Наша держава продовжує форсувати євроінтеграційний шлях, прискорюючи євроінтеграційні реформи. У Кабінеті Міністрів ця робота триває на максимумі. Україна вже отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі та крокує до повноправного членства.

«Цього тижня уряд завершив роботу над формуванням пакета нормативно-правових актів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», — повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС.

За її словами, залишились тільки ті нормативні документи Євросоюзу, які або втратили актуальність, або потребують часу для проведення технічних розрахунків.

«Загалом Україна ще має імплементувати 107 регламентів і директив ЄС у межах Угоди про асоціацію. Більшість із законопроєктів для імплементації угоди вже перебувають на розгляді нашого парламенту. Іншу частину вже напрацював уряд», — цитує слова Ольги Стефанішиної служба віцепрем’єр-міністра.

Ольга Стефанішина зауважила, що окрема увага — виконанню семи рекомендацій Європейської комісії, за підсумками яких буде сформовано подальші кроки щодо членства в ЄС.

«До кінця року Україна очікує від Єврокомісії оцінки другої частини опитувальника, що стосується всіх сфер наближення законодавства, за якими в подальшому триватимуть переговори щодо членства в ЄС. Тому виконання актуальних євроінтеграційних зобов’язань в максимальному обсязі сприятиме тому, щоб наприкінці року оцінка готовності України до початку перемовин та наша відповідність праву ЄС була абсолютно іншою», — наголосила урядовець.

Коментуючи виконання рекомендацій Єврокомісії, Ольга Стефанішина відзначила призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізацію організаційних заходів щодо проведення засідання конкурсної комісії з добору нового керівника Національного антикорупційного бюро, завершення роботи над законопроєктом щодо добору кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду. Вона відзначила важливу роль Верховної Ради в ухваленні нового закону про медіа, який уже напрацьований відповідно до європейського законодавства.

Віцепрем’єр-міністр повідомила, що нова редакція законопроєкту про національні спільноти вже перебуває на опрацюванні Єврокомісії. У подальшому законопроєкт можуть подати на розгляд Венеційської комісії. Також, за її словами, уряд продовжує роботу над упровадженням антиолігархічного законодавства.

Ольга Стефанішина поінформувала, що триває функціональний аналіз роботи міністерств, необхідний для подальшого посилення потенціалу українського уряду з метою проведення євроінтеграційних реформ.

Відділ новин

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