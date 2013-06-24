З 19 серпня, коли було відновлено процес малої приватизації, Фонд держмайна провів понад 120 аукціонів на Прозорро.Продажі. Загальна сума переможних торгів — 1,8 млрд грн. З них 1 мільярд вже надійшов в український бюджет. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Мала приватизація - це стратегічний крок Уряду до зменшення частки держави в економіці. Перехід збиткових державних підприємств у приватні руки – це не тільки кошти для поповнення бюджету, а також додатковий стимул для розвитку економіки. Нові ефективні власники модернізують виробництво та створять нові робочі місця. А це, в свою чергу, має забезпечити зростання ВВП та надходження до бюджетів усіх рівнів», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За словами Голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, український бізнес демонструє високу адаптивність до нинішніх складних мов і готовий брати участь у приватизації навіть під час ракетних обстрілів з боку рф.

До кінця року Фонд планує провести ще близько 80 аукціонів, а у 2023 році — відновити Велику приватизацію.

«За підсумками проведених аукціонів бачимо, що бізнес адаптується до роботи в умовах відключень електроенергії та можливих блекаутів. Конкуренція на аукціонах з приватизації державного майна залишається на високому рівні — 4-5 учасників в середньому змагаються на торгах», — зазначив директор ДП «Прозорро.Продажі» Олексій Соболев.

Онлайн-аукціони і система працюватимуть, щоб підтримувати економіку, незалежно від відключень електроенергії чи блекауту по всій Україні. Для учасників аукціонів їхніми пунктами незламності в системі є понад 40 майданчиків, які готові консультувати з будь-яких питань.