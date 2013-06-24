У Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок у межах нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень (50 мільйонів євро), нагадує офіційний сайт Мінагрополітики. Програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу.

За умовами програми, безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через Державний аграрний реєстр (dar.gov.ua).

Зареєстровані у ДАР фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, що відповідають критеріям програми, зможуть отримати безповоротну допомогу в розмірі:

3100 гривень на гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (але не більш як 372 тисячі гривень);

5300 гривень на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача (але не більш як 530 тисяч гривень).

«Малі сільгоспвиробники зможуть скористатися підтримкою Євросоюзу, щоб уже цієї осені розпочати посівну, закупити корми, відремонтувати техніку тощо. Мінагрополітики створило всі умови для швидкої та безпечної виплати цієї допомоги. Прийом заявок відбувається онлайн через Державний аграрний реєстр. Процес прийняття рішень простий і прозорий. Водночас міністерство працює над розширенням програм підтримки в Державному аграрному реєстрі, тому закликаю всіх сільгоспвиробників реєструватися в системі та стежити за оновленнями», –– зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Фредерік Куне, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні, підкреслив, що, за їхніми оцінками, внаслідок спровокованої росією загарбницької війни проти України наші аграрії втратили значну частину посівів озимих.

«Дрібні сільгоспвиробники як основне джерело продовольчої безпеки країни та основні виробники продукції для внутрішнього споживання постраждали найбільше. Тому в межах останнього пакета бюджетної підтримки, який ЄС надав Україні в липні цього року, малі фермери одержать екстрену підтримку обсягом 50 мільйонів євро», –– зауважив він.

ДОВІДКА «УК»

Розроблена програма підтримки відповідає найкращим європейським практикам, зокрема поширеному в ЄС механізму виробничих грантів (Production Grant Scheme, PSG).

Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні та юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подання заявок –– 15 листопада 2022 року.

Перелік затверджених до виплати заявок формуватиметься на щомісячній основі, тож перші виплати надійдуть фермерам наприкінці жовтня. Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) відповідальний за опрацювання заявок за програмою та ухвалення за ними рішень. Рішення про надання підтримки ухвалюватимуть прозоро та відповідно до найкращих європейських практик.

Чинність програми поширюється на всю Україну, крім територій, внесених до переліку громад у зоні проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи оточенні, затвердженого Мінреінтеграції.

Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник має пройти реєстрацію в Державному аграрному реєстрі на платформі dar.gov.ua, перевірити всі офіційні дані про себе і свою діяльність, які автоматично підвантажаться з державних ресурсів, додати інформацію про свою діяльність, заповнити форму заявки онлайн та підписати її електронним цифровим ключем. Перебіг опрацювання заявки відображатиметься в електронному кабінеті фермера в режимі реального часу. Детальніше з умовами програми можна ознайомитись у порядку, який затвердив Кабінет Міністрів.