У Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок в рамках нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 млрд грн (50 млн євро). Програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

За умовами програми, безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через Державний аграрний реєстр (dar.gov.ua).

Зареєстровані у ДАР фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, що відповідають критеріям програми, зможуть отримати безповоротну допомогу в розмірі:

3100 грн на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (але не більше 372 тис. грн);

5300 грн на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача (але не більше 530 тис. грн).

«Малі сільгоспвиробники зможуть скористатися підтримкою Євросоюзу, щоб вже цієї осені розпочати посівну, закупити корми, відремонтувати техніку тощо. Зі свого боку Мінагрополітики створило всі умови для швидкої та безпечної виплати цієї допомоги. Прийом заявок відбувається онлайн через Державний аграрний реєстр. Процес прийняття рішень є простим і прозорим. Водночас Міністерство працює над розширенням програм підтримки в Державному аграрному реєстрі, тому закликаю всіх сільгоспвиробників реєструватися в системі та слідкувати за оновленнями», – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Фредерік Куне, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні підкреслив, що за їхніми оцінками, внаслідок спровокованої Росією загарбницької війни проти України наші аграрії втратили значну частину посівів озимих. «Дрібні сільгоспвиробники, які є основним джерелом продовольчої безпеки країни та основними виробниками продукції для внутрішнього споживання, постраждали найбільше. Тому в рамках останнього пакету бюджетної підтримки, виділеного ЄС Україні в липні цього року, малі фермери отримають екстренну підтримку в розмірі 50 мільйонів євро», – зауважив він.

ДОВІДКА

Розроблена програма підтримки відповідає найкращим європейським практикам, зокрема поширеному у ЄС механізму виробничих грантів (Production Grant Scheme, PSG).

Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні та юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок – 15 листопада 2022 року.

Перелік затверджених до виплати заявок формуватиметься на щомісячній основі, відтак перші виплати надійдуть фермерам вже наприкінці жовтня. Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) є відповідальним за опрацювання заявок по Програмі та прийняття рішень по ним. Рішення про надання підтримки прийматиметься прозоро та відповідно до найкращих європейських практик.

Дія програми поширюється на усю Україну, окрім територій, які включені до переліку громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи оточенні, затвердженого Мінреінтеграції.

Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник має пройти реєстрацію у Державному аграрному реєстрі на платформі dar.gov.ua, перевірити усі офіційні дані про себе і свою діяльність, які автоматично підвантажаться з державних ресурсів, додати інформацію про свою діяльність, заповнити форму заявки онлайн та підписати її електронним цифровим ключем. Перебіг опрацювання заявки відображатиметься в електронному кабінеті фермера в режимі реального часу. Детальніше з умовами програми можна ознайомитись у Порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Нагадуємо, 12 серпня Мінагрополітики за підтримки Євросоюзу запустило єдиний цифровий хаб для підтримки агровиробників – Державний аграрний реєстр. Реєстрація у ДАР відкрита для усіх бажаючих.

ДАР створений на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції», постанови Кабінету міністрів України №573 від 02.06.2021 «Про функціонування Державного аграрного реєстру».

Протягом останніх трьох років Європейський Союз підтримує впровадження Державного аграрного реєстру в Україні. Завдяки технічній та фінансовій допомозі ЄС уряд розробив відповідне програмне забезпечення та провів два пілотних впровадження перед загальнонаціональним впровадженням у серпні 2022 року.