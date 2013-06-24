Україна в партнерстві з США, а також Японією та Республікою Корея візьме участь у державно-приватному консорціумі з науково-практичних розробок для малих модульних реакторів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Урядовий портал.

«Навіть під час війни ми не зупиняємось у моделюванні нового енергетичного майбутнього України. Безвуглецева енергетика - один з головних фокусів світу у технологічному розвитку. Звісно, Україна з нашим досвідом і потенціалом в атомній енергетиці також буде брати активну участь у реалізації світового порядку денного», - зазначив він.

Проект, що передбачає роботу державно-приватного консорціуму з науково-практичних розробок для малих модульних реакторів, був анонсований спеціальним уповноваженим Президента США з питань клімату Джоном Керрі на Конференції ООН зі зміни клімату СОР27.

Термін реалізації проекту орієнтовно становитиме 2-3 роки. Перелік учасників включатиме як провідні компанії атомної галузі, так і науково-дослідні установи.

Зокрема, з боку США участь братиме NuScale, FuelCell Energy, Clark Seed, Argone National Laboratory, а з боку України - НАЕК «Енергоатом» і Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Крім того, участь візьмуть Doosan Enerbility, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T, Starfire Energy.

Проект має оцінити і продемонструвати технічну здатність, економічну конкурентоспроможність, а також можливість вироблення та використання в промислових масштабах водню і аміаку з використанням малих модульних реакторів для отримання чистої безвуглецевої енергії.

Для цього планується створення пілотної установки і проведення відповідного техніко-економічного аналізу її роботи.

«Напрацювання міжнародного державно-приватного консорціуму в тому числі будуть використані для розбудови, після нашої перемоги, нової енергетичної системи України і прискорять наш «зелений перехід», - наголосив Герман Галущенко.

Цей проект стане продовженням українсько-американського партнерства у сфері технологій для малих модульних реакторів і підтверджує здатність України посісти гідне місце серед інноваційних лідерів у галузі чистої безвуглецевої енергетики світу, додав Міністр.