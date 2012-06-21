Фотовиставка з такою назвою відкрилася у Шосткинському міському краєзнавчому музеї. Її присвячено 20-річчю утворення Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Як наголошували організатори й учасники виставки, Сумщина надзвичайно багата мальовничими краєвидами, серед яких гідне місце займає унікальна територія цього парку. Тут майже 600 видів рослин та 340 — тварин, частину яких занесено до Червоної книги.
За словами Шосткинського міського голови Миколи Ноги, таке багатство має сприяти розвитку туризму. Як своєрідні північні екологічні ворота України, 16 тисяч гектарів національного парку — прекрасне місце для екскурсій, наукових досліджень, а дві туристські бази, облаштовані на Десні, та кімнати відпочинку в Старогутській частині — чудова можливість провести час у літні й зимові місяці.
Цікаво: якщо раніше червонокнижні бурі ведмеді та рисі із сусідніх брянських лісів лише періодично навідувалися на українську територію, то нині тут оселилися. Це зафіксували фотопастки, встановлені в місцях їхнього нинішнього мешкання.