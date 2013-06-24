Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування підтримав та рекомендував парламентарям прийняти за основу у першому читанні урядовий законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду». Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає пресцентр Урядовий портал.

«За розваги на джипах, квадроциклах та багі у заповідниках платять не лише любителі екстриму, але й сама природа. Деградує рослинний та ґрунтовий покрив, гинуть тварини, які трапляються на шляху. Хімічні забруднення, шум та вібрації особливо небезпечні у період масового розмноження тварин», - наголошує Руслан Стрілець.

За його словами, транспорт підвищеної прохідності – лише для під’їзду до рекреаційних зон, доріг загального користування, вулиць міст та приватних територій. Проїзд буде заборонено не лише на території суворої заповідності, але й у зонах стаціонарної рекреації.

Деякі країни Європи забороняють в’їзд у ліс на особистому транспорті. Це нормальна практика для ЄС, куди ми прагнемо всією державою. Маємо не тільки врегулювати законодавство, але й забезпечити його безапеляційне виконання.

Міндовкілля дякує Комітету за чітку й послідовну підтримку законопроекту.

Над документом Міністерство працювало спільно з КЕКЦ, WWF-Україна, Environment People Law, Українським товариством охорони птахів, Українською Природоохоронною Групою - UNCG, ВГО "Жива планета", Chysto.de.