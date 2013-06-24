Хлопчика зі США, який народився на 21-му тижні й день з вагою 420 грамів, визнано найнедоношенішою у світі дитиною, яка вижила. Малюк Кертіс Мінс народився в місті Бірмінгем штату Алабама торік 4 липня. Йому вже виповнився рік і чотири місяці, його здоров’ю нічого не загрожує. Унікальний випадок зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса, й інформацію про це оприлюднили нещодавно.

Зазвичай здорова вагітність триває 40 тижнів. Але Кертіс та його сестра-близнючка Касія з’явилися на світ на половині терміну. Дітей відразу помістили в реанімацію, але, на жаль, наступного дня Касія померла. Маленькому Кертісу лікарі давали менш як 1% шансів на виживання. Та він здивував усіх.

Через три місяці хлопчика від’єднали від апарата штучного дихання, а у квітні цього року його виписали з лікарні, де він пробув 275 днів. За цей час лікарям довелося навчити малюка дихати та їсти самостійно, адже він майже рік харчувався й дихав через медичні трубки.

«Мить, коли я забрала Кертіса додому, де на нього чекали братики і сестрички, стала найнезабутнішою у моєму житті», — сказала ВВС мати малюка Мішель Батлер. Кертіс досі потребує кисневої підтримки й інколи отримує харчування через зонд, але загалом лікарі стверджують, що він здоровий.

Попередній рекорд немовляти, яке з’явилося передчасно на світ, належав Річардові Гатчинсону з Вісконсину. Він народився всього на 24 години пізніше, ніж Кертіс, на терміні 21 тиждень і два дні.