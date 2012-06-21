Київські артисти привезли до прифронтового Золотого не тільки привітання і подарунки, а й мультимедійну виставу «Велика мандрівка святого Миколая». І хоч поряд лунали вибухи, казковий концерт не переривали, і свято тривало.
«Зал клубу шахти «Карбоніт» був повний, атмосфера драйвова, бо київські артисти запалювали по-справжньому. Вже через п’ять хвилин від початку вистави присутні діти підтанцьовували і підспівували святому Миколаєві. Був приємно здивований, побачивши поряд із Чудотворцем народну артистку України Марію Бурмаку в костюмі янгола.
Пісні Марії знають і співають не тільки в нашій країні, а й в Америці, Канаді, Великій Британії. Тому моє враження цілком зрозуміле», — написав на своїй сторінці у соціальній мережі голова військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтин Ільченко.
За його словами, це дитяче свято не відбулося б, якби не золотівські волонтери, а саме представники підрозділу «Українські рубежі» та звичайні люди, які організували зустріч акторам на вищому рівні, пригощаючи їх стравами власного приготування.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»