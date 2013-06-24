Французька поліція за аналізом ДНК визначили особу вбивці та ґвалтівника, на якого полювала понад 30 років. Про це повідомляє видання Le Mond. Серед правоохоронців злочинець носив прізвисько Рябий, бо, за словами свідків, мав на обличчі сліди акне. Завдяки проведеним аналізам поліції вдалося з’ясувати, що серійним убивцею був колишній поліцейський Франсуа Веров, який наприкінці вересня наклав на себе руки.

Рябий скоював злочини з 1986-го по 1994 рік у Парижі й околицях. Але щоразу йому вдавалося втекти від поліції. Його найрезонанснішим злочином стало викрадення, зґвалтування і вбивство 11-річної Сесіль Блеш у містечку Фонтенбло 1986 року. Дівчинка пішла до школи і не повернулася. Через деякий час її тіло знайшли в підвалі будинку, в якому вона жила. Саме тоді за злочинцем і закріпилося його прізвисько, бо дехто з мешканців будинку і брат вбитої Сесіль розповіли, що в день її зникнення бачили у ліфті чоловіка зі слідами акне на обличчі.

Пошуки вбивці стали одним із пріоритетних завдань не лише паризької, а й усієї французької поліції. Фоторобот Рябого десятиліттями висів на стіні всіх поліцейських відділків Парижа й довколишніх містечок. Але, вочевидь, його подібність зі злочинцем була недостатньою, адже ніхто з поліцейських не упізнав у ньому колегу. Франсуа Веров почав служити у поліції 1988 року, але після свого першого вбивства перейшов до військової жандармерії. Останні роки перебував на пенсії.

Розкрити злочин вдалося завдяки тому, що нещодавно слідство вирішило перевірити особи всіх співробітників поліції й жандармерії, які працювали в Парижі в роки скоєння злочинів, чого не робили досі. Хоч від самого початку були підстави вважати, що вбивця може бути пов’язаний із правоохоронними органами, бо він майже не залишав слідів на місці злочину. Крім того, деякі жертви зґвалтувань казали, що він показував їм поліцейське посвідчення.

У вересні 750 колишніх і чинних поліцейських попросили здати ДНК на аналіз. Відповідний лист отримав і Франсуа Веров. За кілька днів після цього його дружина заявила про зникнення чоловіка. Незабаром тіло 59-річного Верова знайшли в орендованій квартирі в містечку Ле-Грю-Дю-Руа на середземноморському узбережжі Франції. Він наклав на себе руки й залишив записку, в якій зізнався, що саме він і був Рябим. Посмертний аналіз ДНК допоміг точно встановити його причетність до злочинів 30-річної давності.