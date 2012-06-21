Це єдиний фестиваль професійного класичного мистецтва, що триватиме по 7 вересня в Донецькій області, який дає змогу відкрити індустріальний прифронтовий Маріуполь з нового несподіваного ракурсу. Адже програма цьогорічного фесту може стати об’єктом заздрощів найвідоміших музичних форумів. Mariupol classic 2021 — це чотири симфонічні та камерні оркестри, вісім колективів і виконавців зі світовими іменами, дев’ять днів академічної та сучасної класики.

Серед цікавинок цьогорічного фесту — масштабний open-air концерт «Ніч в опері», який відбудеться 3 вересня у самому центрі міста на Театральній площі. «Ніч в опері» — це поєднання класичних оперних арій і рок-музики групи Queen. Головний колектив концерту — симфонічний оркестр Харківської філармонії під орудою маестро Юрія Янка. Солісти — українські оперні співаки світового рівня, солісти Національної опери України, народні артисти України Алла Позняк, Тетяна Ганіна, Микола Шуляк, Дмитро Агеєв. На честь дня народження Фредді Мерк’юрі, якому 5 вересня виповнилося б 75 років, звучатиме безсмертна музика британського гурту Queen. Адже «Ніч в опері» — не лише назва концерту, а й назва культової платівки A Night at the Opera. Цього вечора голосом Фредді стане голос віолончелі Олександра Пірієва.

Мagic SAХ, що звучатиме 7 вересня, відбудеться за участю французького саксофоніста Клода Делангля (Франція), дослідника й педагога, одного з найвидатніших саксофоністів сучасності, метра французького саксофонового мистецтва, що гратиме танго-етюди, які йому присвятив Астор П’яццолла, 100-річчя якого цьогоріч відзначає світ.

Концерт «Скорик-Мусоргський» відбудеться 5 вересня. У ньому братимуть участь визначна українсько-шведська піаністка Наталя Пасічник, що гратиме «Варіації на шведську тему», які саме їй присвятив Мирослав Скорик, і переможець понад 30 міжнародних конкурсів японський саксофоніст Кента Ігараші.

«Завдяки таким фестивалям ми не просто даємо людям змогу насолодитися якісною музикою. Ми формуємо нову візію Маріуполя, міста з величезними культурними й туристичними можливостями. Ми заявляємо на всю країну, що наше місто біля моря справедливо вважають культурним центром України», — констатує Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Алла ВЛАСОВА

для «Урядового кур’єра»