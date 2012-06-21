Тисячі туристів щорічно відвідують Рим в надії побачити одну з головних пам'яток християнського світу – Святі мармурові сходи. Вважається, що ними піднімався Ісус Христос на суд Понтія Пилата (римський правитель Юдеї з 26 до 36 р. н. е). Сходи були привезені в 326 році з Єрусалиму до Риму і досі збереглися у відмінному стані. Хоча і були кілька разів реставровані.

Секрет такої довговічності в якості самого матеріалу. Мармур здатний послужити в первозданному виглядівід сотні років при належному догляді. Один із найбільш довговічних матеріалів при цьому ще й податливий у роботі. За рахунок цього каменерізи можуть створювати найрізноманітніші форми матеріалу в залежності від інтер'єру, в який будуть вмонтовані мармурові сходи https://granite-company.com.ua/lestnitsy-iz-mramora/.

Часто їх встановлюють у приміщеннях з високою прохідністю людей: аеропортах, готелях, галереях, релігійних спорудах тощо. Понад 100 років тому мода на мармурові сходи дібралася і до житлових будинків. За вартістю сходи з мармуру дорожчі за інші аналоги, але їх переваги компенсують усі витрати. Цей елегантний елемент інтер'єру прослужить не одному поколінню вашої родини. Крім цього, незважаючи на десятки століть використання мармуру, він вважається прогресивним матеріалом. І якщо людство і рухається до екологічного збереження довкілля, то без сумнівів мармуровими сходами. За рахунок пористості природного мінералу кальциту, з якого складається мармур, такі сходи «дихають», вони гіпоалергенні.

Мармурові сходи безпечні нанавіть для дітей. Мармурові блоки для сходів потрібно лише обробляти спеціальними засобами, щоб забезпечити протиударний ефект. Це унеможливить появу тріщин, сколів або подряпин. Мармур має кольоровідбивний ефект. Сяє як при природному, так і штучному освітленні. Мармур має неоднорідну колірну палітру від білого, блакитного чи рожевого до насиченого чорного. Будь-який з них можна знайти на сайті виробників мармуру granite-company.com.ua.

Фахівці GRANIT-MRAMOR COMPANY виконують повний цикл робіт з установки мармурових сходів, починаючи від обробки кам’яних блоків і до монтажно-облицювальних робіт. Роботи компанії можна побачити в торгівельних центрах, на площах, в готелях, адміністративних будівлях у Києві, Львові, Харкові, Миколаєві та навіть за межами України.

Задоволені клієнти з Чехії, Молдови, Польщі, Естонії, Білорусі, Литви та Німеччини залишають тільки позитивні відгуки про роботу цього підприємства.

«Мармурові сходи і ціна» – це словосполучення не злякає вас, якщо ви звернетеся в цю компанію. За рахунок ультрасучасного обладнання та співпраці з видобутку гірських порід мармуру з Туреччиною, Індією, Італією, Іспанією та Ісландією вартість мармурових сходів у GRANIT-MRAMOR COMPANY нижча, ніж у конкурентів, а якість не залишає сумнівів. Варто лише переглянути портфоліо на сайті компанії та самому переконатися в цьому.

Віктор СИДОРЕНКО

для «Урядового кур’єра»