Вчені знайшли відмінне місце для підготовки до колонізації Червоної планети – це найбільший безлюдний острів Девон, який є частиною Канадського Арктичного архіпелагу. На цьому клаптику суші група експертів проводить випробування сучасної техніки. Поряд з досвідченими дослідниками, співробітниками американського агентства NASA працює молодь. Старше покоління передає знання і досвід юним. Вчені живуть на острові однією великою родиною. Вони називають Девон «Марс на Землі», оскільки цей острів дивним чином схожий на Червону планету. Там завжди холодно, є каньйони і долини.
Ландшафт місцевості нагадує марсіанський. У зв'язку з цим, вчені тестують на Девоні різні машини, які в майбутньому збираються використовувати на Червоній планеті. «Марс на Землі» перетворився в базу для випробувань ще в 1996 році. Саме тоді на острові оселилися дослідники і почали проводити експерименти. Клімат на Девоні холодний, тому фахівцям доводиться нелегко, але вони не впадають у відчай . Серед тимчасових поселенців на острові є і жінки. Разом з людьми на Девоні живуть собаки.
Вчені постійно досліджують острів. Деякі місця на Девоні отримують екзотичні назви. Наприклад, там є каньйон Астронавтів. Експерти кажуть, що він дуже сильно схожий на марсіанський аналог.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»