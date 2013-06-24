У суботу в центрі Харкова відбувся «Марш єдності», в якому, за різними оцінками, взяли участь приблизно 5 тисяч осіб. На заході були присутні представники понад 80 громадських організацій.

Зі стометровим стягом, символікою України, патріотичними гаслами і прапорами країн-союзників, які підтримують Україну у протистоянні з російським агресором, зокрема США, Великої Британії та Євросоюзу, по обіді колона вирушила вулицею Сумською до майдану Свободи. Учасники маршу попереду колони несли банер «Харків — це Україна».

Як зазначив один з організаторів акції Борис Редін, харків’яни вийшли на марш через можливу загрозу вторгнення Росії та щоб об’єднатися і захистити місто від заколоту. Організатори просили учасників не брати із собою партійної символіки, адже мета ходи — показати, що Харків — українське місто і незалежно від політичних уподобань жителі готові разом стати на його захист.

«Ми українське місто. Важливо проводити такі демонстрації, які це засвідчують. Попри всі заборони, люди все одно прийшли. Незважаючи ні на що, ми є!» — сказав Борис Редін.

Усі учасники маршу, з ким довелося поспілкуватися, були єдині у своїй рішучості стати стіною на захист Харкова та України і продемонструвати путінській Росії, що в разі подальшої ескалації на агресорів тут чекає незламний фронт і жорстка відсіч.

За словами 64-річного Станіслава Баєва, сьогодні в Харкові вже немає страху, як 2014-го.

«Хай не розраховують на швидку й легку перемогу, бліцкригу не буде! Навіть у свої літа візьму в руки зброю, щоб не допустити цей «рускій мір» у моє рідне місто, в мою Україну!» — запально каже Станіслав Баєв.

На думку його товариша-ровесника, ця акція на тлі тривожних настроїв в Україні щодо можливого військового вторгнення Росії особливо важлива не лише для харків’ян, а й для всіх українців. Адже вона не лише засвідчує готовність зупинити російську агресію, а й демонструє світові єдність українського народу у прагненні захистити Україну, цінності, які сповідує весь цивілізований світ.

Хоч напередодні Харківська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій заборонила ходу «Марш єдності» та попри позицію СБУ щодо недоцільності акції через ризик терористичних загроз, захід у місті відбувся. Адже жодні загрози і заборони не можуть зупинити патріотів України у їхньому прагненні обстояти незалежність і суверенітет рідної держави й продемонструвати свою єдність і рішучість у відсічі російській агресії.