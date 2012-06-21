Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Марсохід НАСА Perseverance («Наполегливість») почав буріння на поверхні Марса і збиратиме зразки гірських порід, які будуть взяті майбутніми місіями для аналізу вченими на Землі.

У п'ятницю космічне агентство США опублікувало зображення невеликого пагорба з дірою в центрі поруч з марсоходом – першого в історії, виритого роботом на Червоній планеті.

«Збір зразків розпочався!» – написав у Твіттері Томас Зурбухен, помічник адміністратора управління наукових місій НАСА.

Просвердлення свердловини – це перший етап процесу відбору проб, який, як очікується, займе майже11 днів, з метою пошуку ознак древнього мікробного життя, що можливо, збереглася в древніх відкладеннях дна озера.

Вчені після вивчення цих зразків також сподіваються краще зрозуміти геологію Марса.

Місія стартувала з Флориди трохи більше року тому, і 18 лютого «Наполегливість», розміром з великий сімейний автомобіль, приземлився в кратері Джезеро.

Вчені вважають, що 3,5 мільярда років тому в кратері було глибоке озеро, де умови могли підтримувати позаземне життя.

НАСА планує місію з доставки близько 30 зразків на Землю в 2030-х роках для аналізу за допомогою інструментів, які набагато складніші тих, які можуть бути доставлені на Марс в даний час.