Американський марсохід Perseverance зробив другу спробу отримати зразок гірської породи на Марсі, повідомляє BBC News.

На фотографіях видно, що робот просверлив акуратну дірку в товстій плиті, що отримала найменування Rochette. Операторам місії тепер необхідно зрозуміти, наскільки успішно пройшло буріння і чи вдалося марсоходу отримати керн з породою. Попередня спроба, зроблена на початку серпня, призвела до того, що витягнутий зразок розсипався.

Якщо на цей раз марсоходу Perseverance буде супроводжувати удача, то цей керн стане першим в історії фрагментом гірської породи, витягнутим з каменю на іншій планеті і приготованим для відправки на Землю. Перед марсоходом Perseverance поставлено завдання зібрати понад 20 зразків марсіанського ґрунту протягом наступного року, а в кінці цього десятиліття зразки доставлять на Землю спільними зусиллями США і Європи. Перед тим, як запечатати циліндр з керном, марсохід сфотографує його вміст. Саме на цьому етапі на початку серпня, під час першої спроби відбору проб, вчені Perseverance зрозуміли, що в пробірці нічого немає. Швидше за все, в процесі вилучення керна зразок породи розсипався в порошок, який потім осипався на землю біля свердловини.

У NASA тоді вивчили всі дані і уважно оглянули місце буріння, щоб зрозуміти, що ж сталося. На зображеннях місця біля свердловини було видно порошкоподібну породу, яка могла просто розсипатися. «Схоже, що ця порода опинилася недостатньо міцною для основи керна», – заявила Луїза Джандура, головний спеціаліст з відбору проб і їх зберігання.

У Perseverance є 43 пробірки, тому втрата одного зразка не стала серйозним ударом для місії. Марсохід збирає проби ґрунту в титанові трубки. Сам процес буріння у Perseverance проходить нормально.