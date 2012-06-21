Українська спортсменка Мар'яна Шевчук на Паралімпіаді в Токіо здобула золоту медаль з паверліфтингу серед жінок вагою до 55 кг.

Українка з першої ж спроби підняла штангу вагою 125 кг. Цього результату виявилося достатньо для перемоги в змаганнях.

Удруге вона намагалася підняти 128 кг, а втретє - 133 кг, однак не змогла цього зробити.

Ближче всіх до результату Шевчук підійшли китайська і турецька спортсменки, які підняли по 124 кг.

Паралімпійські ігри в Токіо тривають з 24 серпня до 9 вересня. Українські спортсмени здобули на них уже дві золоті, дев’ять срібних і п’ять бронзових медалей. У загальному медальному заліку українська збірна посідає десяте місце.