Глава Twitter Ілон Маск назвав умову, після виконання якої він залишить керівну посаду в компанії.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй сторінці у цій соцмережі.

«Я піду у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо божевільного, щоб прийняти цю роботу!» – написав Маск.

Він додав, що після цього просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів.

Як повідомляв Укрінформ, учора американські ЗМІ повідомили, що новий власник і нинішній гендиректор Twitter Ілон Маскшукає нового гендиректора для компанії.

Кілька днів тому Маск провів опитування у Twitter, в якому більшість голосувальників висловились за те, щоб він залишив свою посаду в компанії. Ще під час голосування він сказав, що буде поважати результати цього опитування.