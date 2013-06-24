Глава компанії Twitter Ілон Маск проводить опитування серед користувачів соцмережі із питанням, чи варто йому піти з посади керівника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

«Чи повинен я залишити посаду керівника Twitter», - написав Маск у своєму опитуванні.

Він також додав, що дотримуватиметься результатів цього опитування.

Станом на ранок, 19 грудня, вже 13,5 мільйонів користувачів соцмережі проголосували. При цьому 56,7% з них виступають за те, щоб Маск пішов із посади глави Twitter.

Нагадаємо, новий власник компанії Twitter Ілон Маск після опитування погодився на розблокування акаунтів ряду журналістів провідних американських ЗМІчерез дві доби після запровадження цього заходу.