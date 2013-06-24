Глава компанії Tesla Ілон Маск розповів, які можливості матиме робот-гуманоїд Optimus (Tesla Bot) після завершення розробки.

Про це повідомляє Teslarati, передає Укрінформ.

«Tesla Bot за зростом і вагою наближається до параметрів дорослої людини. Він зможе носити або важкі предмети, швидко крокувати, а екран на його обличчі є інтерактивним для спілкування з людьми», - зазначив Маск.

За його словами, зовнішній вигляд робота пов'язаний із тим, що людське суспільство засноване на взаємодії двоногого гуманоїда з двома руками і десятьма пальцями. «Отже, якщо ми хочемо, щоб робот адаптувався до навколишнього середовища і міг робити те, що роблять люди, він має бути приблизно такого ж розміру, форми та можливостей, що й людина», - зазначив Маск.

Він зауважив, що спочатку Tesla Bot були призначені для того, щоб замінити людей у виконанні повторюваних, нудних або небезпечних завдань.

«Проте їхня робота в майбутньому полягатиме в обслуговуванні мільйонів домогосподарств, наприклад готувати їжу, косити газони та доглядати за людьми похилого віку», - зазначив Маск.

Очікується, що прототип робота-гуманоїда буде представлено наступного місяця під час AI Day 2.

Нагадаэмо, китайська компанія Xiaomi презентувала робочий прототип робота-гуманоїда, який отримав назву CyberOne.