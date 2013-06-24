Генеральний директор Tesla Ілон Маск торік пожертвував на благодійність акції компанії на суму 1,95 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

За даними Комісії з цінних паперів і бірж США у період із серпня по грудень минулого року Маск пожертвував близько 11,6 мільйона акцій. Водночас у поданих документах не вказано, які саме організації були їх одержувачами.

Нині Маск володіє близько 13% акцій компанії-виробника електрокарів.

Зазначається, що у 2021 році він пожертвував близько 5,74 мільярда доларів.

Аналітики вважають, що Маск міг би отримати вигоду від дарування акцій Tesla, якби пожертвував їх на благодійність, оскільки за передання акцій благодійним організаціям не потрібно платити податок на приріст капіталу, на відміну від їх продажу.

Нагадаємо, суд присяжних Сан-Франциско виправдав Ілона Маска у справі про шахрайство через повідомлення у Твіттері про нібито приватизацію компанії з виробництва електромобілів.