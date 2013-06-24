Глава компанії SpaceX Ілон Маск відповів на погрози генерального директора Державної корпорації з космічної діяльності «Роскосмос» дмитра рогозіна за допомогу обладнанням супутникового Інтернету Starlink.
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.
«рогозін повідомив це російським ЗМІ. Слово «нацист» означає не те, що він думає», - заявив Маск.
Учора Рогозін у своєму телеграм-каналі пригрозив Маску відповідальністю за його «причетність до поставок фашистським силам в Україні засобів військового зв'язку Starlink, зокрема, бійцям полку «Азов» та морпіхам ВСУ у Маріуполі».
Нагадаємо, в Україні 27 квітня було зареєстровано Starlink Ukraine як представництво компанії SpaceX.
Раніше засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.
Starlink – це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового Інтернету. Швидкість такого Інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.