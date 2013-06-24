Компанія Twitter Ілона Маска проведе у січні аукціон, на якому виставить понад тисячу речей із офісу компанії у Сан-Франциско. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Teslarati.

Аукціон триватиме з вечора 17 січня до ранку 18 січня.

Зазначається, що серед речей будуть, зокрема, кавоварки, столи, а також статуя синьої пташки, яка є символом компанії.

Ціни на більшість предметів починатимуться від 25 доларів США, на деякі – від 50 доларів. Нові еспресо-машини коштуватимуть кілька тисяч доларів.

Heritage Global Partners (HGP) проводитиме аукціон від імені компанії Ілона Маска.

У HGP також заявили, що сам аукціон Twitter не має нічого спільного з фінансовим становищем компанії.

«Компанія була продана за 44 мільярди доларів, а ми продаємо кілька стільців, столів і комп’ютерів. Тож якщо хтось щиро думає, що дохід від продажу пари комп’ютерів і стільців окупить ці гори, то він помиляється», — сказав представник HGP Нік Дав.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 12 грудня, Twitter перезапустить оновлену версію свого сервісу підписки Twitter Blue.