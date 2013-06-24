Дніпропетровщина згадує жертв трагедії у Бабиному Яру. Цій темі Дніпровський музей Голокосту присвятив онлайн-зустріч. Під час лекції учасники дізналися про нацистські злочини та дивовижні історії порятунку.

«Урочище Бабин Яр стало символ Голокосту євреїв. Тут 81 рік тому сталася трагедія України і всього людства. Розстріли у Бабиному Яру – світовий рекорд серед масових вбивств. За 2 роки окупації Києва тут загинули понад 100 тис цивільних і військовополонених. Маємо пам'ятати про ці страшні злочини», – зазначив директор музею Ігор Щупак.

Історик розповів, з чого почалися трагічні події.

«24 вересня на Хрещатику сталася серія нічних вибухів. Вони тривали декілька днів. У терорі несправедливо звинуватили євреїв. Та вже через 5 днів з'явився страшний наказ…», – сказав Ігор Щупак.

Місцевих євреїв зібрали у центрі міста. У них відібрали речі і колонами повели до місця страти. За два дні розстріляли майже 34 тис євреїв.

«Шансів вижити майже не було. Та доля усміхнулася театральній актрисі Діні Пронічевій. За мить до пострілів їй вдалося впасти на тіла і прикинутися мертвою. Жінка – одна з 28 людей, хто врятувався. Через 5 років вона свідчила у суді проти нацистських злочинців», – розповів Ігор Щупак.

Загалом на теренах України знищили 1,5 млн євреїв. Майже 5 тис місць стали зонами масовими розстрілів євреїв.

Свій «Бабин Яр» є і в Дніпрі. Там 13 та 14 жовтня 1941 року розстріляли 11 тис євреїв.

«Були ті, хто рятував євреїв, ризикуючи власним життям. Їх називають Праведниками народів світу. Зокрема, це родина Глаголєвих. Вони переховували переслідуваних у підвалі», – зазначив Ігор Щупак.

Він підкреслив: репресії нацистів нагадують злочини російських загарбників проти українців.