Лондоні у межах міжнародного заходу Ukrainian Infrastructure Forum обговорили майбутню повоєнну відбудову України - монументальне завдання, яке потребує безпрецедентного фінансування. Із доповіддю стосовно механізмів залучення таких коштів на форумі виступив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, у виступі йшлося про те, що успішна відбудова неможлива без залучення коштів міжнародних організацій, окремих країн, міжнародних фінансових інституцій і, звісно, приватного сектора.

“Після перемоги України наша держава стане однією із найкращих у світі за можливостями, які відкриваються перед інвесторами. Наразі ми робимо все можливе для того, аби процес інвестування у відбудову України розпочався вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Зокрема, працюємо над практичними інструментами страхуванням політичних та військових ризиків, напрацьовуємо структури фондів залучення приватних інвестицій. Про те, що світова інвестспільнота зацікавлена у проектах в Україні свідчить, зокрема, нещодавнє підписання Меморандуму із найбільшою інвестиційною компанією планети BlackRock. Впевнені, що масовий притік прямих іноземних інвестицій є неминучим. Більш того, вбачаємо велику перспективу у мобілізації ресурсів експортних кредитних агенцій в тому числі для гарантування кредитних ризиків при фінансуванні інфраструктурних проектів”, - зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Заступник Міністра економіки детальніше зупинився на презентації інвестиційної платформи Advantage Ukraine, яку було представлено у вересні за підтримки Президента України. Наразі на платформу надійшло понад 400 запитів. Зокрема, вже отримано понад сто запитів від стратегічних та портфельних інвесторів зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Бельгії, Республіки Корея та ін.

Інвестори у першу чергу цікавляться такими галузями української економіки, як інновації та технології, агропромисловий комплекс, видобуток корисних копалин, інфраструктура, промислове виробництво та логістика. Також чималий інтерес викликають проекти в секторі енергетики й оборонної промисловості.

Як зазначив Олександр Грибан, враховуючи масштаби руйнування інфраструктури внаслідок війни, відновлення лише державним коштом може тривати довго. Значно швидший та ефективніший шлях – державно-приватне партнерство.