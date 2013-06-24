На Дніпропетровщині розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу родинам загиблих через війну мирних жителів. Їхні сім’ї можуть отримати 300 тисяч гривень.

«В обласному бюджеті-2023 на виплати родинам загиблих передбачили 70 мільйонів гривень. Жоден мешканець регіону не залишиться сам на сам зі своєю бідою. Це непохитна позиція», – зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Аби оформити грошову допомогу, необхідно написати заяву та додати до неї певні документи. Серед необхідних – копія паспорта та ІНН. Документ, що підтверджує родинні зв’язки із загиблим. Знадобиться свідоцтво про смерть людини і довідка про її причини. А ще – інформація про банківський рахунок заявника у державній фінансовій установі.

Зібраний пакет документів слід передати до Дніпропетровської обласної військової адміністрації. За уточненнями звертатися до департаменту соціального захисту населення ОВА: (056) 720 94 46, (056) 770 90 29.