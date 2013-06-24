Попри війну та обмежені умови для тренувань, українські спортсмени прославляють Україну на міжнародних змаганнях. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний. Про це повідомляє Урядовий портал.

Керівник Мінмолодьспорту зауважив, що через війну доводиться тимчасово відмовитись від проведення великих масових заходів, від будівництва нових великих спортивних обʼєктів, адже сьогодні інші пріоритети. Проте, Україна зберігла систему підготовки спортсменів і українські спортсмени перемагають на міжнародних змаганнях.

«Дуже важливо, щоб увесь світ бачив, що попри війну — Україна стоїть, українські спортсмени беруть участь у змаганнях. Українські спортсмени сьогодні теж мають розуміти відповідальність, яка сьогодні покладається на них як на амбасадорів нашої країни. Вони розказують світу про те, що відбувається в Україні і нагадують усьому світу про нашу стійкість та нашу силу», — сказав Матвій Бідний.

Окрім іншого, керівник Мінмолодьспорту повідомив, що здоров’я громадян є одним із пріоритетів роботи Міністерства.

«Безумовно, сьогодні це питання виходить на вищий рівень. Тому що рухова активність та масовий спорт гартують громадян, покращують рівень як фізичного, так і ментального здоров’я. Багато хто з нас відчуває, що зайняття спортом допомагає боротися зі стресом. Ми ж пропонуємо нові напрямки, програми та активності», — зауважив Матвій Бідний.

Особливу увагу Міністерство приділяє фізкультурно-спортивній реабілітації поранених Героїв. Для цього Мінмолодьспорт розвиває власні проекти та співпрацює з іншими державними органами.

«Наша місія полягає в тому, щоб кожен наш ветеран відчув, що про нього дбають. Ми разом з колегами з Мінветеранів та МОН готуємо програму підвищення кваліфікації для тих фахівців, які будуть працювати саме з ветеранами. Інклюзія — це невід'ємна частина нового суспільного договору і кожен, хто працює з людьми, кожен, хто надає послуги, має дбати про ветеранів, залучати їх до здорової активності, залучати їх до повноцінного життя, тому що вони — наші Герої, вони — частина нашого суспільства і ми маємо рівнятися на них», — каже очільник Мінмолодьспорту.

Також Матвій Бідний висловився проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях: «Для нас дуже важлива позиція Міжнародного олімпійського комітету, який призупинив членство російського олімпійського комітету через злочини проти нашої територіальної цілісності. Терористи не були запрошені на Олімпійські ігри, там точно не буде не буде жодної російської символіки і ми продовжуємо нашу послідовну боротьбу».

Україна консолідує зусилля країн-партнерів, аби росіян та білорусів не було на жодних міжнародних змаганнях і на міжнародній арені, поки триває війна.

Нагадаємо, що Україна заблокувала обрання представників рф до Ради Фонду ЮНЕСКО з питань викорінення допінгу у спорті та на посаду віце-президента Міжурядового комітету ЮНЕСКО з фізичного виховання та спорту (CIGEPS).