На початку вересня урядова команда здійснить візит у Брюссель для проведення чергової Ради Асоціації Україна — ЄС. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Також заплановано візит у Німеччину, де обговорюватимуть макрофінансову допомогу та збільшення постачання зброї.

«Напередодні цього візиту маємо гарні сигнали від федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних сил України. Нині Німеччина серед топ-5 країн та інституцій за обсягами фінансової підтримки України», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як зазначив Денис Шмигаль, Україна очікує, що німецьке керівництво й надалі займатиме лідерські позиції для якнайшвидшого надання Україні чергового траншу макрофіну від ЄС обсягом 9 мільярдів євро. Україна вже отримала мільярд євро, й очікують, що 8 мільярдів євро буде надано протягом наступних місяців. Загалом, за словами глави уряду, міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 мільярда доларів, повідомляє департамент комунікацій секретаріату уряду.