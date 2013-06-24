«Україна долучилася до європейського газового ринку, ми істотно скоротили і власне споживання, і обсяг імпорту. Наступний крок: прагнемо повністю покривати потреби внутрішнього споживання природного газу за рахунок власного видобутку й заходів з енергоефективності», — заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов у відомчому енергоблозі.

Вітчизняний видобуток газу за десять місяців 2021 року становив майже 16,5 мільярда кубометрів, а споживання — близько 21,5 мільярда кубів. «Щоб поліпшити інвестиційну привабливість і залучити інвестиції у галузь, ми працюємо над законопроєктом щодо збереження стимулюючої ренти для видобутку газу. Йдеться про її збереження для нових свердловин, запровадження стимулюючої ренти для відновлених свердловин, для видобутку газу нетрадиційних покладів, а також видобутку сирої нафти», — пояснив посадовець.

Така точкова фіскальна й регуляторна політика може бути ефективною і дасть змогу залучити інвестиції у видобуток покладів, які не розроблятимуть за звичайних умов через капіталомісткість і бізнес-ризики, повідомляє пресслужба Міненерго.

У Реєстрі нафтових і газових свердловин перебуває понад 3000 ліквідованих і законсервованих свердловин. Поновлення навіть 5% з них за рік дасть значний позитивний ефект для галузі — йдеться про видобуток близько 2,7 мільярда кубометрів газу та одного мільйона тонн нафти.

«Потенціал видобування вуглеводнів майже 1,1 трильйона кубометрів. За рахунок нетрадиційних покладів ми можемо збільшити їх запаси майже вдвічі», — наголосив Максим Немчинов.