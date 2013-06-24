Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує: будь-яка інформація про таких осіб є важливою при їх розшуку. Адже родини зниклих перебувають у шоковому стані – люди не завжди можуть одразу згадати всі важливі деталі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нерідко рідні та друзі проводять особистий розшук. Їхні дані також дуже цінні.

Важливо, щоб вся оновлена інформація надходила від них до кол-центру Офісу Уповноваженого або ж до регіональних координаторів.

«Ми знаємо, наскільки сильно ви прагнете розшукати та повернути своїх рідних додому якомога швидше. Давайте працювати разом! Спільно наша робота стане ефективнішою. Лише так ми прискоримо процес. Найменша деталь може бути ключовою в пошуку!» – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Інформацію про зниклих ви можете повідомляти на гарячу лінію: 0 800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надіслати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.