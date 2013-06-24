Україна домовляється з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Про це Голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина заявила в прямому ефірі Громадського радіо, повідомляє Урядовий портал.

За її словами, обсяг міжнародних інвестицій сягатиме 492 млн доларів США (з виплатою у євро). Наталія Алюшина наголосила, що мета проекту – забезпечити функціональність державного апарату і його здатність надавати громадянам повний спектр життєво необхідних послуг.

«В умовах війни Україні важливо зберегти кадровий потенціал, а також – дієвість і стійкість державного управління. Наразі країні критично бракує бюджетного фінансування. В умовах скорочення видатків залучаємо міжнародні кошти», - підкреслила Наталія Алюшина.

Розпорядженням Президента України №80/2022-рп утворено делегацію України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про фінансування (Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні») між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку.