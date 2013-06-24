Мережа McDonald’s вирішила поновити роботу частини ресторанів в Україні - спочатку у Києві та на Заході.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни. Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається», - написав глава МЗС.

За його словами, українська сторона вела довгі переговори і переконувала компанію відновити роботу в Україні.

Міністр подякував керівництву компанії за ухвалене рішення та всім, хто долучився до цієї адвокаціі у США та в Україні.

«Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни. Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України», - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, з початком повномасштабного вторгнення росії компанія McDonald’s призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань.

Перший заклад McDonald’s в Україні був відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Нині мережа налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України.