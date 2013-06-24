За час воєнного стану Україна отримала 8,5 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму понад 12 мільярдів гривень. Це сукупна підтримка із 35 країн та від понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та українських компаній, урядів різних держав.

МОЗ розподіляє цю допомогу не лише на заклади охорони здоров’я свого підпорядкування, а й на комунальні та відомчі заклади, зокрема ті, що підпорядковуються структурам безпеки та оборони.

Усю гуманітарну допомогу розподіляють за пріоритетністю. Найперше — для потреб медичних закладів у зоні бойових дій та поблизу них, а також тих, що лікують поранених. У фокусі заклади регіонів з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Збирання медичних потреб, облік залишків на регіональних складах та в закладах охорони здоров’я, а також розподіл медичної гуманітарної допомоги відбуваються через інформаційно-аналітичну систему MedData, що забезпечує контрольованість і прозорість процесу.