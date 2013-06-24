Українські заклади охорони здоров’я витримали атаку російськими ракетами. Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Незважаючи на найбільшу ракетну атаку держави-терориста, заклади охорони здоров’я, зокрема система екстреної медичної допомоги, працюють без перебоїв, перейшовши на альтернативне джерело електроенергії.
Фактично в кожному регіоні заклади охорони здоров’я, як стаціонарні, так і центри екстреної медичної допомоги, вимушені скористатись генераторами, щоб забезпечувати роботу після чергової атаки російських терористів. Це вкотре доводить: маємо бути готові до всього, завжди мати запасний план у разі аварійних відключень, а в нашому разі йдеться про генератор у кожному закладі охорони здоров’я», — цитує слова міністра пресслужба МОЗ.
Віктор Ляшко акцентував, що без перебоїв функціонує оперативно-диспетчерська служба — дзвінки на «103» приймають у всіх регіонах, а диспетчерські, там де є потреба, також перейшли на живлення від генераторів.
«Подекуди абонентам може бути складно додзвонитись на «103» через перебої зі зв’язком мобільних операторів. У такому разі радимо скористатися стаціонарним зв’язком, регіональними мобільними інтернет-додатками або використати екстрений набір на телефоні», — наголосив Віктор Ляшко.
МОЗ нагадує, що всі українські медичні заклади мають резервні джерела живлення. У разі аварійних відключень світла у більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично — протягом кількох секунд. Із початку війни лише за допомогою міжнародних партнерів до українських лікарень надійшло понад 400 генераторів. Ще частину медзаклади закупили самостійно або ж за кошти місцевих бюджетів. До забезпечення українських лікарень генераторами долучилися благодійні організації.
МОЗ спільно зі Світовим банком розпочало проєкт із закупівлі 1100 генераторів, які в стислі терміни мають з’явитися в українських лікарнях. Іще 170 генераторів для медзакладів надасть Всесвітня організація охорони здоров’я.