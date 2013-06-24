Медійники з Дніпропетровщини стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади». Призові місця вибороли працівники ЗМІ Павлограда і Кривого Рогу.

Конкурс – для представників регіональних медіа. Журналісти мали висвітлити життя громад під час війни: як реагують на нові виклики, підтримують захисників, переселенців, тримають продовольчий та економічний фронт. А ще – співпрацю органів місцевого самоврядування та мешканців, історії героїв, які захищають громади.

Перше і третє місце у номінації «Радіоматеріал» отримали ведучі павлоградської студії «Самара» Тетяна Верба та Дмитро Ольховий. Вони підготували аудіотвори про адаптацію переселенців на Дніпропетровщині.

Друге місце у номінації «Відеоматеріал» вибороли журналісти криворізького телеканалу «Рудана» Олег Ендрексон, Іван Проводов, Дар’я Юзькова та Максим Пономарьов. Свою нагороду здобули за сюжет «Ракетний терор: як місто бореться з великою водою унаслідок ударів по гідротехнічних спорудах».

Загалом на участь у конкурсі висунули більш ніж 400 робіт з усієї країни. У фіналі обрали 12 найкращих у чотирьох номінаціях – «Онлайн-публікація», «Стаття», «Відеоматеріал» та «Радіоматеріал». Призери отримали дипломи і грошові винагороди.

Конкурс щорічно проводить Міністерство розвитку громад та територій разом з Радою Європи і громадською організацією «Інтерньюз-Україна».