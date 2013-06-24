Українським медикам нараховано базову заробітну плату за січень у розмірі не менше 20 000 гривень для лікарів та 13 500 гривень для медичних сестер. Більша частина медпрацівників вже й отримала виплати за цими нарахуваннями.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі 100% закладів первинної та екстреної медичної допомоги вже забезпечені необхідними коштами за січень та мають аванси за лютий, необхідні для виплат підвищеної зарплати медикам.

Також НСЗУ перерахувала кошти закладам вторинної медичної допомоги. Тому лікарні «вторинки», які працюють за програмою медичних гарантій, вже розпочали виплати. Затримка в кілька днів, що виникла в поодиноких закладах охорони здоров'я, пов'язана зі складною технічною процедурою підписання контрактів.

Під час Конгресу регіональних та місцевих влад Міністр охорони здоров'я повідомив, що медики вторинної ланки мають отримати підвищену заробітну плату у найкоротші терміни.

«Я з упевненістю можу сказати, що гідна зарплата медикам уже реальність. Ми докладаємо значних зусиль, аби кожен лікар та медична сестра, які працюють в українських лікарнях, отримали гарантовану Урядом підвищену заробітну плату. Зі свого боку МОЗ спільно з Держпраці розпочинає перевірки закладів охорони здоров'я, в яких порушують трудові права медиків. Наразі ми вже напрацювали відповідний механізм», – заявив Віктор Ляшко.

За словами Міністра, заробітну плату за січень зазначеного рівня вже отримали:

- медичні працівники закладів охорони здоров’я, які фінансуються за кошторисним принципом із державного бюджету. Це клінічні бази інститутів, центри контролю та профілактики хвороб, а також лікарні, які знаходяться в підпорядкуванні Національної академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства молоді та спорту, Міністерства оборони України;

- працівники екстреної медичної допомоги та працівники первинної медичної допомоги.

Віктор Ляшко нагадав, що в МОЗ функціонує гаряча лінія 0-800-60-20-21, на якій можна отримати консультації з виплат підвищених заробітних плат медикам та залишити звернення, якщо медичному працівнику не виплачено належний рівень зарплати. Станом на 11 лютого вже надано 2565 консультацій та розглянуто 421 звернення. Більшість із них – це проблеми внутрішньої комунікації в закладі.