Уряд ухвалив зміни до постанови, якою передбачено перерозподіл коштів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я. 312,25 мільйона гривень спрямовано на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, і комунальних закладів охорони здоров’я, які утримують із місцевих бюджетів. Ці кошти допоможуть уникнути заборгованості з виплати заробітної плати працівникам і нарахувань на неї у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, повідомляє пресслужба відомства.

«Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством фінансів опрацювали проблеми, які виникли в органів місцевого самоврядування. За допомогою перерозподілу ми реагуємо на виклик і не допустимо виникнення заборгованості із заробітної плати медичним працівникам, — коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. — Так ми виконуємо указ Президента й доручення, яке отримали на Конгресі місцевих та регіональних рад».