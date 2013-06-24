Медичними поїздами Укрзалізниці та незалежної міжнародної медичної організації Medecins Sans Frontieres («Лікарі без кордонів») за два місяці курсування врятовано 690 поранених та хворих жителів Донбасу та 248 членів їхніх родин. Окремий рейс було присвячено порятунку 78 сиріт. про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Наразі медпоїзд вирушив у свій 26-й рейс, порятункові операції здійснюються регулярно за сприяння та координації Міністерства охорони здоров'я України. Маршрути та зупинки поїзда тримаються в секреті з міркувань безпеки медиків та евакуйованих.

Восьмивагонний поїзд, до якого мали доступ представники ЗМІ в Києві, являє собою переобладнаний колійний шпиталь з окремим вагоном інтенсивної терапії, апаратом УЗД, дюжиною кисневих концентраторів, дефібриляторами, кардіомоніторинговою системою та інфузійними помпами.

Транспортування медичними вагонами дозволяє врятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих і поранених для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами. Презентований поїзд був зібраний та оснащений буквально за три тижні, а загалом уже 23 старі пасажирські вагони зараз отримали нове життя й призначення під час війни.

Перший схожий поїзд — коротший — був розроблений та запущений ще у квітні разом з «Лікарями без кордонів», адже потреба була невідкладною. Після цього залізниця разом з MSF перейшла до технічно більш досконалого медичного потяга. Це дає змогу ефективніше допомогти лікарням на сході України з транспортуванням найбільш вразливих пацієнтів, а відтак зберегти їм місце для лікування нових поранених.

ДОВІДКА

MSF (Medecins Sans Frontieres, штаб-квартира в Бельгії) – «Лікарі без кордонів», незалежна міжнародна медична гуманітарна організація. Лауреат Нобелівської премії миру 1999 року за гуманітарну діяльність та допомогу постраждалим під час збройних конфліктів, від природних і техногенних катастроф. Наразі в Україні команда MSF налічує близько 120 міжнародних, а також понад 200 українських співробітників. Набір до лав волонтерів MSF постійно відкритий.