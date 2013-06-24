За 2022 рік, попри щоденні виклики, пов’язані з війною, Національна служба здоров’я України перерахувала медичним закладам 145,6 мільярда гривень. Найбільшу суму коштів — 24,6 мільярда — було спрямовано на первинну медичну допомогу.
Загалом 2022 року понад 32 мільйони українців мали укладені декларації із сімейним лікарем. За програмою реімбурсації, в яку входять 435 лікарських препаратів, НСЗУ виплатила аптекам понад 2,35 мільярда гривень. «Лише за програмою «Доступні ліки» понад 1,6 мільйона українців отримали необхідні медикаменти», — зазначив Віктор Ляшко під час засідання колегії Міністерства охорони здоров’я.
Згідно зі звітом НСЗУ, торік пріоритетними послугами за Програмою медичних гарантій залишалися лікування інсультів та інфарктів — було проліковано понад 23 тисячі пацієнтів з інфарктом та понад 90 000 — з інсультом. За словами голови Національної служби здоров’я Наталії Гусак, попри численні виклики, спільними зусиллями МОЗ та НСЗУ вдалося забезпечити безперебійне фінансування медзакладів.