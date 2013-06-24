На церемонії відкриття«Ігор нескорених» в Гаазі Меган Маркл привітала українців словами «Слава Україн»", зала аплодувала стоячи та бурхливими оплесками.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на британське видання Mirror.

Зазначається, що Меган вшанувала збірну України на церемонії відкриття «Гри нескорених», вигукнувши «Слава Україні». У суботу ввечері на церемонії в гаазькому Zuiderpark збірній Україні аплодувала стоячи та бурхливими оплесками.

«Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо», - сказала Меган Маркл.

У своєму виступі принц Гаррі сказав, що сподівається, що «Ігри нескорених» в Гаазі дадуть світові можливість "краще показати" Україну.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав учасників української команди «Ігор нескорених» зробити все, щоб у Гаазі більше дізналися про злочини російських військ в Україні. Президент побажав команді «Ігор нескорених – Україна» великих перемог.

Більшість членів команди – нинішні військовослужбовці, які захищають Україну. 19 українських спортсменів-захисників змагатимуться з 500 ветеранами та військовослужбовцями з 18 країн – членів НАТО та партнерів Альянсу.

«Ігри нескорених» – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, започатковані британським принцом Гаррі, герцогом Сассекським, у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани, які дістали травми, поранення, контузії чи захворювання під час виконання бойових завдань, захисту батьківщини. Ці змагання підтримують військовослужбовців та ветеранів на шляху до фізичного відновлення, психологічної реабілітації та соціальної інтеграції.