Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Виконавчим продюсером мультфільму з робочою назвою «Перл» (Pearl) стане дружина британського принца Гаррі Меган Маркл. Про це йдеться в заяві громадської організації Archewell, створеної герцогом і герцогинею Сассекськими.

Багатосерійний анімаційний фільм розповість про пригоди відважної 12-річної дівчинки на ім'я Перл, чий образ був натхненний реальною історичною особою. Мультсеріал готують до виходу на американському відеосервісі Netflix.

«Як багато її ровесниці, наша героїня на ім'я Перл крокує стежкою самопізнання, намагаючись подолати виклики, які перед нею щодня ставить саме життя. Я в захваті від того, що продюсерський сегмент Archewell разом з потужною платформою Netflix і її командою будуть разом працювати над новим мультсеріалом, який оспівує незвичайних жінок і відсилає нас до історії», – зазначає Маркл.

Керівницею проєкту стане американка Аманда Ринда, відома в кіноіндустрії в якості виконавчого продюсера і художника-постановника мультсеріалів «DC дівчата-супергерої» і «Мій галасливий будинок». У створенні багатосерійного мультфільму візьмуть участь продюсери Девід Ферніш («Рокетмен») і Ден Коган, володар премії «Оскар»" за картину «Ікар» про допінг у спорті.

«Перл» стане другим спільним проєктом Маркл і Netflix. Раніше герцогиня Сассекська і відеосервіс уклали контракт про створення реаліті-шоу, яке розповість про міжнародні спортивні змагання «Ігри непереможених». Змагання пройдуть в Гаазі в 2022 році за участю військовослужбовців, які стали інвалідами.

Раніше кіноексперти оцінили шанси Меган Маркл знову стати актрисою. Вони спробували запропонувати герцогині Сассекській ролі, які більш підходять її статусу.