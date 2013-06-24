Механізм цивільного захисту Євросоюзу — найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій. Україна зможе доєднатися до цієї системи, що містить різноманітні ресурси та форми допомоги від 28 країн-членів та чотирьох країн — кандидатів у члени ЄС, оскільки отримала відповідну дорожню карту вступу. Її привіз у Київ і передав міністрові внутрішніх справ України Денисові Монастирському комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

У документі прописано конкретні кроки для України, які вона має зробити перед набуттям повноправного членства в системі.

«Тривалість процесу набуття повноправного членства залежить від обох сторін: і України, і Євросоюзу. Усі прописані кроки досить прості, тож Україна зможе виконати їх швидко. А доки триває процес вступу, ЄС надаватиме всю потрібну допомогу. Із нетерпінням чекаю того часу, коли не лише ЄС допомагатиме Україні, а й українські рятувальники ділитимуться досвідом і допомагатимуть ЄС у боротьбі з надзвичайними ситуаціями. Це буде дуже значне підсилення системи цивільного захисту країн ЄС», — цитує слова Янеза Ленарчича пресслужба МВС.

До слова, в межах Механізму цивільного захисту з початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала понад 70 тисяч тонн допомоги від країн ЄС — від харчових продуктів до обладнання для розмінування та спецтехніки.

Денис Монастирський подякував єврокомісарові за особливо результативну співпрацю та підтримку України в боротьбі з наслідками повномасштабного вторгнення рф.

«Уже вісім місяців ми працюємо в режимі 24/7. З огляду на такий графік зможемо швидко опрацювати вимоги, прописані в дорожній карті», — запевнив Денис Монастирський. Він окреслив нові виклики, з якими стикається Україна. Серед них забезпечення належного реагуванням на надзвичайні ситуації на деокупованих територіях, вихід на держкордон на територіях, які визволяє Україна, і відновлення енергетичної інфраструктури, яку знищує рф.

Денис Монастирський розповів, чим Україна зможе поділитися з ЄС. По-перше, йдеться про використання авіації ДСНС для ліквідації пожеж та реагування на надзвичайні ситуації (авіапарк українських рятувальників один з найкращих на євроконтиненті і раніше на рівні держави вже обговорювали створення єврохабу авіабезпеки в Європі). По-друге, унікальний досвід розмінування (досвід, який здобувають нині наші піротехніки, буде найбільшим у Європі, переконаний міністр). По-третє, досвід розбирання завалів із залученням цивільного населення (ДСНС зможе допомагати будь-якій країні, яка звернеться в організації таких заходів із причини масштабних катаклізмів та руйнувань).

Із єврокомісаром зустрівся Президент Володимир Зеленський. Він вручив державну нагороду Янезу Ленарчичу за особистий внесок у підтримку України. Глава держави подякував за безпрецедентний обсяг гуманітарної допомоги нашій країні від ЄС.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина обговорила з єврокомісаром зусилля України та ЄС у відбудові шкіл та допомозі людям на визволених територіях, де гострі потреби — це розмінування, відновлення основних послуг і доставка їжі. Вона подякувала за відкриття медичного евакуаційного центру для полегшення транспортування українських пацієнтів. А також за те, що Янез Ленарчич приїхав до Києва, попри смертоносні російські ракетні та удари безпілотників.

«Розраховуємо на допомогу ЄС у відновленні генеруючих потужностей та мереж. Українські аварійні служби роблять неможливе для забезпечення електропостачання та швидкого ремонту інфраструктури», — цитує її слова Укрінформ.

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