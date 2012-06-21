Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Верховна Рада України ухвалила голосами 237 депутатів у першому читанні законопроєкт №2424, яким удосконалюється механізм стягнення державних зборів за перевезення пасажирів та вантажу. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав таке рішення парламенту важливим кроком і зауважив: поки що єдиного для всіх механізму стягнення таких зборів не існує. Наявні прогалини в законодавстві використовують деякі авіаперевізники, аби уникнути сплати згаданого збору через ініційовані ними судові рішення.
Натомість механізм, запропонований у законопроєкті, відповідає практиці провідних світових перевізників, як от США, Австралія, Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія тощо. Крім того, встановлюється відповідальність за порушення порядку чи термінів сплати державних зборів, встановлених Повітряним кодексом.